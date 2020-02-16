У ДТП на Львівщині загинули четверо хлопців: авто злетіло в озеро і перекинулося на дах, фото — Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n133780-u-dtp-na-lvivschyni-zagynuly-chetvero-hlopciv-avto-zletilo-v-ozero-i-perekynulosya-na-dah-foto.html

Ракурс

У Львівській області сталася страшна дорожньо-транспортна пригода. Загинули четверо місцевих мешканців. Їхній автомобіль злетів з дороги в озеро і перекинувся на дах.

Трагедія сталася в Яворівському районі у селі Коти. Поліція попередньо встановила, що сьогодні вранці 20-річний водій Ауді 80 не впорався з керуванням і машина влетіла у водойму. Він і троє пасажирів (віком 19−24 роки) загинули на місці.

Пожежно-рятувальне відділення обстежує дно озера. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України.

«Ракурс» повідомляв раніше про аварію, яка сталася на Харківщині. На трасі Київ — Харків — Довжанський розбилися автомобілі ВАЗ 2109 і Daewoo Nubira. Тоді загинули п’ятеро людей.