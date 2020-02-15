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Задержанное судно доставили в оккупированную Керчь, фото: ФСБ
Судно с украинскими рыбаками задержали российские силовики в Азовском мореhttps://racurs.ua/n133758-sudno-s-ukrainskimi-rybakami-zaderjali-rossiyskie-siloviki-v-azovskom-more.htmlРакурс
ФСБ РФ задержало в Азовском море судно с украинскими рыбаками.
Задержанное судно вместе с экипажем доставлено во временно оккупированную Керчь. Об этом сообщает агентство «РБК-Украина» со ссылкой на ФСБ.
Отмечается, что капитан судна не реагировал на требования российских силовиков и пытался сбежать.
Россияне обвиняют украинских моряков в браконьерстве, им может грозить до двух лет заключения.
Ранее СБУ заявляла о фиксировании случаев грубого нарушения сотрудниками ФСБ норм международного права в отношении украинских моряков в акватории Азовского моря. Отмечалось, что силовики страны-агрессора незаконно задерживают украинских моряков и путем угроз и шантажа добиваются от них показаний о якобы осуществляемом браконьерском вылове рыбы.
Напомним, в январе в 10 морских милях от украинского побережья Азовского моря был замечен корабль-разведчик береговой охраны ФСБ РФ.
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