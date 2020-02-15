Задержанное судно доставили в оккупированную Керчь, фото: ФСБ

https://racurs.ua/n133758-sudno-s-ukrainskimi-rybakami-zaderjali-rossiyskie-siloviki-v-azovskom-more.html

Ракурс

ФСБ РФ задержало в Азовском море судно с украинскими рыбаками.

Задержанное судно вместе с экипажем доставлено во временно оккупированную Керчь. Об этом сообщает агентство «РБК-Украина» со ссылкой на ФСБ.

Отмечается, что капитан судна не реагировал на требования российских силовиков и пытался сбежать.

Россияне обвиняют украинских моряков в браконьерстве, им может грозить до двух лет заключения.

Ранее СБУ заявляла о фиксировании случаев грубого нарушения сотрудниками ФСБ норм международного права в отношении украинских моряков в акватории Азовского моря. Отмечалось, что силовики страны-агрессора незаконно задерживают украинских моряков и путем угроз и шантажа добиваются от них показаний о якобы осуществляемом браконьерском вылове рыбы.

Напомним, в январе в 10 морских милях от украинского побережья Азовского моря был замечен корабль-разведчик береговой охраны ФСБ РФ.