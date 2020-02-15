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Александр Корниенко, фото: пресс-служба «Слуги народа»

Корниенко назвал идеологию «Слуги народа»

15 фев 2020, 15:28
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Александр Корниенко, лидер партии «Слуга народа», назвал идеологию своей политсилы.

По его словам, это «украинский центризм». Об этом Корниенко заявил во время сегодняшнего съезда политсилы в столичном конгрессно-выставочном центре «Парковый», сообщает издание LB.ua.

Но это не тот центризм, к которому мы привыкли за время независимости Украины. Когда ты не знаешь, кто ты и говоришь, что ты центрист, — заверил политик.

Интересы человека превыше всего" - вот формула украинского центризма, — отметил лидер «Слуги народа».

Также во время съезда Корниенко заявил о начале развития партии на местах.

Корниенко возглавил «Слугу народа» по результатам съезда, который состоялся 10 ноября 2019 года. Тогда он заявлял, что партия изменит свою идеологию с либертарианства на «что-то между либеральными и социалистическими взглядами».

Напомним, съезд партии «Слуга народа» сегодня решил, что эта политсила будет участвовать в местных выборах, которые состоятся 25 октября 2020 года.


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