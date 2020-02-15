В Киеве состоялся съезд «Слуги народа». Фото: пресс-служба партии в Facebook

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Политическая партия «Слуга народа» на съезде в Киеве увеличила количество руководителей.

Состав Высшего совета политсилы увеличен с пяти до восьми человек. Также сегодня переизбрали состав совета, в него вошли: замглавы парламентской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, народные депутаты Артем Культенко, Александр Качур, Вадим Галайчук, Анатолий Остапенко, Роман Грищук и Ольга Коваль. В руководящий орган партии избрали также руководителя отдела региональной работы на президентских и парламентских выборах Сергея Кострийчука. Об этом сообщается на странице партии в Facebook.

Кроме того, на сегодняшнем съезде приняли новую редакцию устава «Слуги народа», поскольку, как отмечалось во время съезда, старая морально устарела. В новом документе политики усовершенствовали разделы, в которых говорится о правах и обязанностях партии, порядке вступления в ее ряды, урегулировании внутренней структуры и взаимодействия. Также в будущем будет введен единый электронный реестр членства партии с целью его опубликования.

Также съезд партии решил, что «Слуга народа» будет участвовать в местных выборах, которые состоятся 25 октября 2020 года.

Напомним, в Окружной административный суд Киева поступил иск, что касается президентской партии. Министерство юстиции просят запретить использовать слово «слуга» в названии политической партии «Слуга народа».