Зеленский хочет провести выборы на Донбассе и в Крыму. Фото: Офис президента

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Местные выборы в Украине должны состояться осенью на территории оккупированного Донбасса и Автономной Республики Крым.

Украинская власть ставит перед собой задачу провести местные выборы по всей Украине, включая оккупированные регионы. Выборы в ОРДЛО и Крыму невозможно провести без политических условий. Об этом 15 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, мероприятие транслировали вживую.

Наше желание сегодня провести местные выборы по всей Украине, включительно с отдельными районами Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года. Хотелось бы и на территории Крыма. Но сделать это без элементарных политических условий невозможно для нас. Особенно, когда Россия информирует, что на Донбассе было выдано 125 тыс. российских паспортов, — заявил президент.

По словам украинского лидера, жителям Донбасса нужны выборы, которые были б признаны легитимными цивилизованным миром.

Напомним, новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что выборы в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей возможны только согласно украинскому законодательству и без присутствия иностранных войск. Законы Украины запрещают проведение выборов, если на территории страны присутствуют иностранные военные группировки.