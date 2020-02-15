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Ракурс
Зеленський хоче провести вибори на Донбасі та в Криму. Фото: Офіс президента

Вибори в Криму та на Донбасі мають відбутися восени — Зеленський

15 лют 2020, 14:18
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Місцеві вибори в Україні мають відбутися восени на території окупованого Донбасу та Автономної Республіки Крим.

Українська влада ставить перед собою завдання провести місцеві вибори по всій Україні, включно з окупованими регіонами. Вибори в ОРДЛО та Криму неможливо провести без політичних умов. Про це 15 лютого заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, захід транслювали наживо.

Наше бажання сьогодні провести місцеві вибори по всій Україні, включно з окремими районами Донецької та Луганської областей в жовтні 2020 року. Хотілося б і на території Криму. Але зробити це без елементарних політичних умов неможливо для нас. Особливо, коли Росія інформує, що на Донбасі було видано 125 тис. російських паспортів, — заявив президент.

За словами українського лідера, мешканцям Донбасу потрібні вибори, які б були визнані легітимними цивілізованим світом.

Нагадаємо, новий голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявляв, що вибори в окупованих районах Донецької та Луганської областей можливі тільки відповідно до українського законодавства і без присутності іноземних військ. Закони України забороняють проведення виборів, якщо на території країни присутні іноземні військові угруповання.

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Джерело: Ракурс


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