У Києві відбувся з’їзд «Слуги народу». Фото: прес-служба партії у Facebook

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Політична партія «Слуга народу» на з’їзді в Києві збільшила кількість керівників.

Склад Вищої ради політсили збільшено з п’яти до восьми осіб. Також сьогодні переобрали склад цієї ради, до неї увійшли: заступник голови парламентської фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук, народні депутати Артем Культенко, Олександр Качур, Вадим Галайчук, Анатолій Остапенко, Роман Грищук та Ольга Коваль. До керівного органу партії обрали також керівника відділу регіональної роботи на президентських і парламентських виборах Сергія Кострійчука. Про це повідомляється на сторінці партії у Facebook.

Крім того, на сьогоднішньому з’їзді ухвалили нову редакцію статуту «Слуги народу», оскільки, як наголошувалося під час з’їзду, існуюча морально застаріла. В новому документі політики вдосконалили розділи, в яких ідеться про права та обов’язки партії, порядок вступу до її лав, врегулювання внутрішньої структури й взаємодії. Також у майбутньому буде запроваджений єдиний електронний реєстр членства партії з метою його опублікування.

Також з’їзд партії вирішив, що «Слуга народу» братиме участь у місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов, що стосується президентської партії. Міністерство юстиції просять заборонити використовувати слово «слуга» у назві політичної партії «Слуга народу».