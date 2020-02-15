Олександр Корнієнко, фото: прес-служба «Слуги народу»

https://racurs.ua/ua/n133757-korniienko-nazvav-ideologiu-slugy-narodu.html

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Олександр Корнієнко, лідер партії «Слуга народу», назвав ідеологію своєї політсили.

За його словами, це «український центризм». Про це Корнієнко заявив під час сьогоднішнього з’їзду політсили у столичному конгресно-виставковому центрі «Парковий», повідомляє видання LB.ua.

Але це не той центризм, до якого ми звикли за час незалежності України. Коли ти не знаєш, хто ти і кажеш, що ти центрист" - запевнив політик.

Інтереси людини понад усе" - ось формула українського центризму, — зазначив лідер «Слуги народу».

Також під час з’їзду Корнієнко заявив про початок розвитку партії на місцях.

Корнієнко очолив «Слугу народу» за результатами з’їзду, який відбувся 10 листопада 2019 року. Тоді він заявляв, що партія змінить свою ідеологію з лібертаріанства на «щось між ліберальними та соціалістичними поглядами».

Нагадаємо, з’їзд партії «Слуга народу» сьогодні вирішив, що ця політсила братиме участь у місцевих виборах, котрі відбудуться 25 жовтня 2020 року.