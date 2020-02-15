Затримане судно доставили до окупованої Керчі, фото: ФСБ

https://racurs.ua/ua/n133758-sudno-z-ukrayinskymy-rybalkamy-zatrymaly-rosiyski-sylovyky-v-azovskomu-mori.html

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ФСБ РФ затримало в Азовському морі судно з українськими рибалками.

Затримане судно разом з екіпажем доставлене до тимчасово окупованої Керчі. Про це повідомляє агентство «РБК-Україна» з посиланням на ФСБ.

Зазначається, що капітан судна не реагував на вимоги російських силовиків й намагався втекти.

Росіяни звинувачують українських моряків у браконьєрстві, їм може загрожувати до двох років ув’язнення.

Раніше СБУ заявляла про фіксування випадків грубого порушення співробітниками ФСБ норм міжнародного права щодо українських моряків в акваторії Азовського моря. Зазначалося, що силовики країни-агресора незаконно затримують українських моряків і шляхом погроз та шантажу домагаються від них свідчень про нібито здійснюваний браконьєрський вилов риби.

Нагадаємо, у січні за 10 морських миль від українського узбережжя Азовського моря був помічений корабель-розвідник берегової охорони ФСБ РФ.