В мире продолжается вспышка нового коронавируса, фото: «Википедия»

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Жертвами нового коронавируса COVID-19 в Китае стали уже 1,7 тыс. человек.

Обнаружено уже 70 тыс. 548 случаев инфицирования. Об этом сообщает издание «Синьхуа».

По состоянию на конец воскресенья в общей сложности 10 тыс. 844 человека были выписаны из больниц после выздоровления.

Распространение коронавируса значительно повлияло на религиозную сферу в Китае и ближайших государствах, отмечает агентство Associated Press.

Так, в материковом Китае буддийские храмы, христианские церкви и мусульманские мечети с января приостанавливают свою деятельность. В частности, мечети отменили еженедельные пятничные молитвы, чтобы избежать «коллективных религиозных мероприятий».

В популярной католической церкви «Бинондо» в столице Филиппин Маниле в воскресенье почти половина мест во время воскресной мессы были пустыми. Несколько сотен пришедших верующих просили воздержаться от рукопожатия или держания за руки во время молитвы, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

В Гонконге кардинал Джон Хон Тонг, одетый в маску, объявил о прекращении общественных мес на две недели и призвал верующих вместо этого наблюдать за ними в Интернете.

Мессы в католических церквях Сингапура также были приостановлены на неопределенный срок, начиная с субботы, чтобы сдерживать распространение вируса.

Протестантская церковь в Сеуле закрыла свои двери и полностью перешла на онлайн-богослужения после того, как 30 января у одного из ее прихожан обнаружили коронавирус.

Другие протестантские церкви в Южной Корее опрыскал свои залы и комнаты дезинфицирующим средством, отменили детские библейские школьные программы и попросили последователей свести к минимуму общение.

Сотни католических церквей в стране прекратили использование святой воды, позволили прихожанам носить маски во время мессы и отговаривали тех, у кого были симптомы гриппа, или тех, кто приехал из стран с подтвержденными случаями заражения, от посещения.

В Японии, где буддийские храмы и синтоистские святыни является популярными туристическими местами, наблюдается резкое сокращение количества иностранных посетителей.

Толпы туристов также уменьшились в популярном столице Таиланда Бангкоке многовековом буддийском храмовом комплексе Ват Пхо, известном своим гигантским лежащим Буддой. Храм обычно посещают тысячи туристов, многие из которых являются китайцами, во время пикового сезона путешествий с декабря по февраль.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, в китайской провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения коронавируса, запретили пользоваться личными автомобилями.