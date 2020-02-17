Новый коронавирус: жертвами болезни стали уже 1,7 тыс. человек, эпидемия влияет на религиозную жизнь Азии (КАРТА)https://racurs.ua/n133796-novyy-koronavirus-jertvami-bolezni-stali-uje-1-7-tys-chelovek-epidemiya-vliyaet-na-religioznuu.htmlРакурс
Жертвами нового коронавируса COVID-19 в Китае стали уже 1,7 тыс. человек.
Обнаружено уже 70 тыс. 548 случаев инфицирования. Об этом сообщает издание «Синьхуа».
По состоянию на конец воскресенья в общей сложности 10 тыс. 844 человека были выписаны из больниц после выздоровления.
Распространение коронавируса значительно повлияло на религиозную сферу в Китае и ближайших государствах, отмечает агентство Associated Press.
Так, в материковом Китае буддийские храмы, христианские церкви и мусульманские мечети с января приостанавливают свою деятельность. В частности, мечети отменили еженедельные пятничные молитвы, чтобы избежать «коллективных религиозных мероприятий».
В популярной католической церкви «Бинондо» в столице Филиппин Маниле в воскресенье почти половина мест во время воскресной мессы были пустыми. Несколько сотен пришедших верующих просили воздержаться от рукопожатия или держания за руки во время молитвы, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
В Гонконге кардинал Джон Хон Тонг, одетый в маску, объявил о прекращении общественных мес на две недели и призвал верующих вместо этого наблюдать за ними в Интернете.
Мессы в католических церквях Сингапура также были приостановлены на неопределенный срок, начиная с субботы, чтобы сдерживать распространение вируса.
Протестантская церковь в Сеуле закрыла свои двери и полностью перешла на онлайн-богослужения после того, как 30 января у одного из ее прихожан обнаружили коронавирус.
Другие протестантские церкви в Южной Корее опрыскал свои залы и комнаты дезинфицирующим средством, отменили детские библейские школьные программы и попросили последователей свести к минимуму общение.
Сотни католических церквей в стране прекратили использование святой воды, позволили прихожанам носить маски во время мессы и отговаривали тех, у кого были симптомы гриппа, или тех, кто приехал из стран с подтвержденными случаями заражения, от посещения.
В Японии, где буддийские храмы и синтоистские святыни является популярными туристическими местами, наблюдается резкое сокращение количества иностранных посетителей.
Толпы туристов также уменьшились в популярном столице Таиланда Бангкоке многовековом буддийском храмовом комплексе Ват Пхо, известном своим гигантским лежащим Буддой. Храм обычно посещают тысячи туристов, многие из которых являются китайцами, во время пикового сезона путешествий с декабря по февраль.
Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)
Напомним, в китайской провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения коронавируса, запретили пользоваться личными автомобилями.