Карта распространения вируса SARS-Cov-2

https://racurs.ua/n133792-v-bede-ne-brosaut-ukraina-planiruet-evakuirovat-iz-uhanya-ne-tolko-ukraincev-no-i-inostrancev.html

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Эвакуация украинцев из Китая запланирована на 19 февраля. Их чартерным рейсом заберет самолет авиакомпании SkyUp.

Всего Украина планирует эвакуировать из Китая 58 человек, 11 из которых — иностранцы. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, передает «ВВС Украина».

Речь идет о гражданах Украины и иностранцах, которые согласились на 14-дневный карантин по прилету. Сейчас готовятся четыре места, куда смогут поместить эвакуированных граждан на карантин. Эвакуировать иностранцев Украина предложила самостоятельно.

Всего на борту самолета будут находиться 86 человек. Из них 58 являются пассажирами (включая 11 иностранцев), а остальные — члены экипажа, медики, представители Министерства внутренних дел, Минобороны и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Перед эвакуацией все украинцы и иностранцы должны будут подписать соглашение о прохождении 14-дневного карантина. В противном случае на борт их не возьмут. Сам самолет после полета дополнительно обработают. Также компания планирует заменить воздушные фильтры судна, хоть и все эвакуированные будут в масках.

Карта распространения вируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Ранее сообщалось, что по состоянию на воскресенье, 16 февраля, в Украине нет ни одного лабораторно подтвержденного случая инфицирования новым коронавирусом. Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине не было и нет ни одного случая инфицирования, а также призывает «отдавать предпочтение достоверным и проверенным источникам информации».