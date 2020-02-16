Карта поширення вірусу SARS-Cov-2

https://racurs.ua/ua/n133792-v-bidi-ne-zalyshat-ukrayina-planuie-evakuuvaty-z-uhanya-ne-tilky-ukrayinciv-a-y-inozemciv.html

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Евакуація українців з Китаю запланована на 19 лютого. Їх чартерним рейсом забере літак авіакомпанії SkyUp.

Загалом Україна планує евакуювати з Китаю 58 осіб, 11 з яких — іноземці. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України, передає «ВВС Україна».

Йдеться про громадян України та іноземців, які погодилися на 14-денний карантин після прильоту. Зараз готуються чотири місця, куди зможуть помістити евакуйованих громадян на карантин. Евакуювати іноземців Україна запропонувала самостійно.

Загалом на борту літака знаходитимуться 86 осіб. З них 58 є пасажирами (зокрема 11 іноземців), а решта — члени екіпажу, медики, представники Міністерства внутрішніх справ, Міноборони та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Перед евакуацією всі українці та іноземці повинні будуть підписати угоду про проходження 14-денного карантину. В іншому випадку на борт їх не візьмуть. Сам літак після польоту додатково дезінфікують. Також компанія планує замінити повітряні фільтри судна, хоч і всі евакуйовані будуть в масках.

Карта поширення вірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Раніше повідомлялося, що станом на неділю, 16 лютого, в Україні немає жодного лабораторно підтвердженого випадку інфікування новим коронавірусом. Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що в Україні не було і немає жодного випадку інфікування, а також закликає «віддавати перевагу достовірним і перевіреним джерелам інформації».