Коронавирус в Китае: в провинции Хубей запретили пользоваться автомобилями

Карта распространения вируса SARS-Cov-2

https://racurs.ua/n133793-koronavirus-v-kitae-v-provincii-hubey-zapretili-polzovatsya-avtomobilyami.html

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Китайским коронавирусом заразились уже почти 70 тыс. человек. В связи с этим власти Китая решили ввести дополнительные меры для борьбы с вирусом.

Отныне жителям провинции Хубей, которая является эпицентром распространения коронавируса, запретили пользоваться личными автомобилями. Об этом сообщает «ВВС Украина».

Также жителям провинции сказали оставаться дома и покидать дома только в случае чрезвычайной ситуации. Там живет 60 млн человек.

Хубэй и город Ухань наиболее пострадали от вспышки вируса. В то же время Китай уже третий день подряд объявляет о падении количества новых случаев заболевания и власть говорит, что контролирует распространение болезни. В воскресенье власти сообщили о 2 тыс. 99 новых случаях инфицирования. Для сравнения, в пятницу было зафиксировано более 5 тыс. новых случаев заболевания.

Карта распространения вируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Как сообщалось, Украина планирует эвакуировать украинцев из Уханя 19 февраля. Также будут эвакуированы 11 иностранных граждан. Речь идет о гражданах Украины и иностранцах, которые согласились на 14-дневный карантин по прилету.