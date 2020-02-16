Коронавірус в Китаї: в провінції Хубей заборонили користуватися автомобілями

Карта поширення вірусу SARS-Cov-2

https://racurs.ua/ua/n133793-koronavirus-v-kytayi-v-provinciyi-hubey-zaboronyly-korystuvatysya-avtomobilyamy.html

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Китайським коронавірусом заразилися вже майже 70 тис. осіб. У зв’язку з цим влада Китаю вирішила ввести додаткові заходи для боротьби з вірусом.

Відтепер жителям провінції Хубей, яка є епіцентром поширення коронавірусу, заборонили користуватися особистими автомобілями. Про це повідомляє «ВВС Україна».

Також жителям провінції сказали залишатися вдома та залишати будинки тільки в разі надзвичайної ситуації. Там живе 60 млн осіб.

Хубей і місто Ухань найбільш постраждали від спалаху вірусу. Водночас Китай вже третій день поспіль оголошує про падіння кількості нових випадків захворювання і влада каже, що контролює поширення хвороби. У неділю влада повідомила про 2 тис. 99 нових випадків інфікування. Для порівняння, в п’ятницю було зафіксовано понад 5 тис. нових випадків захворювання.

Карта поширення вірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Як повідомлялося, Україна планує евакуювати українців з Уханя 19 лютого. Також будуть евакуйовані 11 іноземних громадян. Йдеться про громадян України та іноземців, які погодилися на 14-денний карантин після прильоту.