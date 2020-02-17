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Через шторм «Денніс» в Британії скасували сотні рейсів. Фото: NDM
Шторм «Денніс»: в Великій Британії скасували сотні рейсів, пілоти ледве садять літаки (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n133798-shtorm-dennis-v-velykobrytaniyi-skasuvaly-sotni-reysiv-piloty-ledve-sadyat-litaky-video.htmlРакурс
Шторм «Денніс», який накрив північ Великої Британії, став причиною скасування сотень рейсів в країні. Через сильний вітер і дощ пілоти ледве садять літаки.
У Британії було скасовано понад 170 рейсів, ще сотні рейсів відлітають та прилітають із затримками. Про це повідомляє The Sun.
Швидкість вітру досягає 91 км/год. Через це скасовано не тільки багато літаків, але й міський транспорт їздить з перебоями. У зв’язку з цим пасажирів просять заздалегідь виїжджати в аеропорти.
З труднощами під час посадки на вихідних зіткнувся пасажирський лайнер Airbus A380, який прибув в лондонський аеропорт Хітроу. Через шторм «Денніс» літак зазнав серйозні труднощі з приземленням.
На записі видно, що спираючись потужному вітру, літак завис в повітрі, подібно до вертольоту. Через деякий час лайнеру вдалося приземлитися, але шторм викотив його за межі злітно-посадкової смуги. Судячи з відео, посадка не була травматичною.
Нагадаємо, раніше через шторм в країні скасували 234 авіарейсів, що торкнулося кількох десятків тисяч пасажирів. Двоє людей загинули. Чоловіка, який впав за борт біля берегів Кента, знайшли мертвим у воді. Декількома годинами раніше помер підліток, якого викинуло вітром на берег.
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