Через шторм «Денніс» в Британії скасували сотні рейсів. Фото: NDM

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Шторм «Денніс», який накрив північ Великої Британії, став причиною скасування сотень рейсів в країні. Через сильний вітер і дощ пілоти ледве садять літаки.

У Британії було скасовано понад 170 рейсів, ще сотні рейсів відлітають та прилітають із затримками. Про це повідомляє The Sun.

Швидкість вітру досягає 91 км/год. Через це скасовано не тільки багато літаків, але й міський транспорт їздить з перебоями. У зв’язку з цим пасажирів просять заздалегідь виїжджати в аеропорти.

З труднощами під час посадки на вихідних зіткнувся пасажирський лайнер Airbus A380, який прибув в лондонський аеропорт Хітроу. Через шторм «Денніс» літак зазнав серйозні труднощі з приземленням.

На записі видно, що спираючись потужному вітру, літак завис в повітрі, подібно до вертольоту. Через деякий час лайнеру вдалося приземлитися, але шторм викотив його за межі злітно-посадкової смуги. Судячи з відео, посадка не була травматичною.

Нагадаємо, раніше через шторм в країні скасували 234 авіарейсів, що торкнулося кількох десятків тисяч пасажирів. Двоє людей загинули. Чоловіка, який впав за борт біля берегів Кента, знайшли мертвим у воді. Декількома годинами раніше помер підліток, якого викинуло вітром на берег.