Під Києвом п'яний екс-беркутівець збив двох пішоходів. Фото: Трибуна-Бровари

https://racurs.ua/ua/n133794-pid-kyievom-p-yanyy-eks-berkutivec-zbyv-dvoh-pishohodiv-odyn-z-nyh-zagynuv-foto-video.html

Ракурс

Смертельна ДТП сталася в Броварах Київської області. Там співробітник поліції, колишній беркутівець, збив двох пішоходів, коли ті переходили дорогу на переході.

Поліцейський був в стані алкогольного сп’яніння. Наближаючись до пішохідного переходу, на якому йшли пішоходи, він не зменшив швидкість і збив двох чоловіків. Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Після ДТП, за словами очевидців, водій авто намагався втекти з місця події, проте його рух заблокували інші небайдужі водії. Він також відмовився проходити тест на рівень алкогольного сп’яніння.

Внаслідок аварії 28-річний пішохід від отриманих травм помер на місці події. Ще один 31-річний чоловік з травмами доставлений до лікарні.

За словами керівника Броварського відділу поліції Олега Петренка, затриманим виявився працівник екс-спецпідрозділу «Беркут», передає видання «Трибуна-Бровари». У його крові правоохоронці виявили близько 3 проміле алкоголю, що є сильним ступенем сп’яніння.

Нагадаємо, під Одесою сталася ДТП. На місце аварії для оформлення матеріалів прибув п’яний співробітник поліції на особистому транспорті та в цивільному одязі.