Под Киевом пьяный экс-беркутовец сбил двух пешеходов. Фото: Трибуна-Бровары

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Смертельное ДТП произошло в Броварах Киевской области. Там сотрудник полиции, бывший экс-беркутовец, сбил двух пешеходов, когда те переходили дорогу на переходе.

Полицейский был в состоянии алкогольного опьянения. Приближаясь к пешеходному переходу, на котором находились пешеходы, он не сбавил скорость и сбил двух мужчин. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

После ДТП, по словам очевидцев, водитель авто пытался скрыться с места происшествия, однако его движение заблокировали другие неравнодушные водители. Он также отказался проходить тест на уровень алкогольного опьянения.

В результате аварии 28-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Еще один 31-летний мужчина с травмами доставлен в больницу.

По словам руководителя Броварского отдела полиции Олега Петренко, задержанным оказался работник экс-спецподразделения «Беркут», передает издание «Трибуна-Бровары». В его крови правоохранители обнаружили около 3 промилле алкоголя, что является сильной степенью опьянения.

Напомним, под Одессой произошло ДТП. На место аварии для оформления материалов прибыл пьяный сотрудник полиции на личном транспорте и в гражданской одежде.