У Гонконзі озброєні грабіжники вкрали 600 рулонів туалетного паперу. Фото: Пикабу

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Коронавірус у Китаї став причиною дефіциту рису, макаронів і предметів особистої гігієни в Гонконзі. Через паніку навколо чуток про спалах коронавірусу COVID-19 жителі Гонконгу почали скуповувати з полиць магазинів все, що можна, в зв’язку з чим виник дефіцит товарів.

Залишатися без запасів не захотіли й троє грабіжників. У Гонконзі озброєні чоловіки вкрали 600 рулонів туалетного паперу на суму близько 130 дол. Про це повідомляє BBC.

Інцидент стався перед магазином. Троє чоловіків погрожували ножем співробітнику служби доставки, який розвантажував товар. Поліції вдалося затримати двох зловмисників і вилучити частину викраденого товару.

Дефіцит товарів, на думку влади Гонконгу, виник через неправдиві чутки в інтернеті. У Гонконзі запевняють, що поставки продуктів і побутових товарів залишаються стабільними.

Як повідомлялося, в Китаї компанія JD Digits, цифровий підрозділ китайського технологічного гіганта JD.com, нещодавно запустила інтелектуального бота, який може надавати користувачам онлайн-консультації. Після вивчення знань, пов’язаних з коронавірусом, це бот на основі штучного інтелекту може виконувати базовий аналіз питань користувачів, надаючи підтримку лікарської діагностики та лікування.