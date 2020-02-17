Коронавірус у Китаї: до боротьби із епідемією залучили інтернет-бота зі штучним інтелектом

Коронавірус у Китаї: до боротьби із епідемією залучили інтернет-бота зі штучним інтелектомhttps://racurs.ua/ua/n133805-koronavirus-u-kytayi-do-borotby-iz-epidemiieu-zaluchyly-internet-bota-zi-shtuchnym-intelektom.htmlРакурс
У Китаї компанія JD Digits, цифровий підрозділ китайського технологічного гіганта JD.com, нещодавно запустила інтелектуального бота, який може надавати користувачам онлайн-консультації.
Після вивчення знань, пов’язаних з коронавірусами, це бот на основі штучного інтелекту може виконувати базовий аналіз питань користувачів, надаючи підтримку лікарській діагностиці та лікуванню, повідомляє China.org.cn.
Цей інтелектуальний бот доступний у низці публічних груп та додатків у популярному в Китаї інтернет-месенджері WeChat.
У Міністерстві промисловості та інформаційних технологій Китаю наголошують, що ефективна взаємодія людини і комп’ютера може зменшити навантаження на лікарні і скоротити ризики перехресного зараження.
Станом на 9 лютого загалом 191 державна медична установа по всій країні зробила доступною онлайн-діагностику, зазначають у відомстві.
Філії низки китайських інтернет-компаній, зокрема Alibaba Group та Baidu, також відкрили інтелектуальні сервіси, які надають відповіді на питання, пов’язані з епідемією.
Крім того, компанії Haodaifu, Chunyuyisheng і Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd., які працюють у сфері онлайн-консультацій, зібрали понад 10 тис. медичних фахівців для надання безкоштовних консультацій і постановки діагнозів пацієнтам.
Нагадаємо, китайські вчені встановили медичні препарати, які можуть ефективно боротися з новим коронавірусом.