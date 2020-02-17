Новий коронавірус: учені встановили медпрепарати, які найкраще допомагають боротися із захворюванням

Медики шукають способи боротьби з новим коронавірусом

https://racurs.ua/ua/n133801-novyy-koronavirus-ucheni-vstanovyly-medpreparaty-yaki-naykrasche-dopomagaut-borotysya.html

Ракурс

Медичні препарати, які можуть ефективно боротися з новим коронавірусом COVID-2019, встановили китайські учені.

Це хлорохінфосфат, фавіпіравір і ремдесівір, повідомляє видання China.org.cn.

Так, китайська фармакологічна компанія Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co Ltd повідомила про отримання дозволу на продаж препарату Favipiravir як потенційних ліків від коронавірусу, повідомляє агентство Reuters.

Втім, зазначається, що клінічні випробування ще потрібно продовжувати.

Препарат Favipiravir був схвалений для продажу в Японії у березні 2014 роки як ліки від грипу, А і В. Також цей препарат проявляє противірусні ефекти щодо низки РНК-вірусів, таких як вірус Ебола.

Також триває пошук вакцини проти коронавірусу. Щоб прискорити її розробку, у Китаї одночасно розробляють кілька вакцин-кандидатів, включаючи інактивовану вакцину, вакцину мРНК, вакцину ДНК, рекомбінантну білкову вакцину та векторну вакцину (вакцину, яка використовує хімічно ослаблений вірус для транспортування шматочків збудника з метою стимулювання імунної відповіді).

В китайському місті Ухані, яке стало епіцентром захворювання, було завершено розтин тіл двох померлих від коронавірусу пацієнтів. Результати розтину були направлені для подальшого дослідження, щоб з’ясувати, як вірус діє в тілі хворого.

Це дозволить медикам встановити, що саме потрібно робити для лікування пацієнтів в критичному або важкому стані.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, жертвами коронавірусу вже стали щонайменше 1,7 тис. осіб.