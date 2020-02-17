В Україні штормовий вітер. Фото: Pexels

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Ракурс

Погода в Україні 17 лютого погіршиться. У центральних та західних областях країни очікується штормовий вітер до 15−20 м/с.

У Києві вітер посилиться до 15−18 м/с. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій на своїй сторінці в Facebook.

Також сильний вітер очікується в центральних і західних областях країни, а саме — Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Волинській, Львівській та Закарпатській.

Пориви вітру досягнуть 15−20 м/с, в Карпатах — до 25 м/с (перший рівень небезпеки). Також в Карпатах зберігається висока небезпека сходження лавин.

Рятувальники закликали бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Водночас погода в Україні в понеділок, 17 лютого, буде теплою, без опадів. Температура повітря в Києві підніметься до +9°, на заході країни — до 14° тепла.

Як писав «Ракурс», у Великій Британії через шторм «Денніс», який накрив країну, скасовано сотні рейсів.