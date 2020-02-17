В Украине штормовой ветер. Фото: Pexels

https://racurs.ua/n133800-pogoda-v-ukraine-sinoptiki-preduprejdaut-o-shtormovom-vetre-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 17 февраля ухудшится. В центральных и западных областях страны ожидается штормовой ветер до 15−20 м/с.

В Киеве ветер усилится до 15−18 м/с. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.

Также сильный ветер ожидается в центральных и западных областях страны, а именно — Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Волынской, Львовской и Закарпатской.

Порывы ветра достигнут 15−20 м/с, в Карпатах — до 25 м/с (первый уровень опасности). Также в Карпатах сохраняется высокая опасность схождения лавин.

Спасатели призвали быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При этом погода в Украине в понедельник, 17 февраля, сохранится теплой, без осадков. Температура воздуха в Киеве поднимется до +9°, на западе страны — до 14° тепла.

Как писал «Ракурс», в Великобритании из-за шторма «Деннис», который накрыл страну, отменены сотни рейсов.