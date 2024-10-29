ЕС різко підвищив тарифи на електроавтомобілі з Китаю

https://racurs.ua/ua/n200710-es-rizko-pidvyschyv-taryfy-na-elektrokary-z-kytau.html

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Євросоюз запроваджує додаткові тарифи до 35,3% на електроавтомобілі з Китаю.

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Про це повідомляє інформаційне агентство AFP. Раніше канцлер Олаф Шольц висловлювався проти запровадження таких мит.

Німецькі виробники, такі як BMW, Mercedes і VW, також однозначно розкритикували таку ініціативу, оскільки компанії вважають каральні тарифи неправильним підходом, який не підвищить конкурентоспроможність європейської автомобільної промисловості.

Китай уже відреагував збільшенням тарифів на європейські спиртні напої до 39%. Це стало першим запобіжним пострілом, особливо щодо Франції.

Євросоюз хоче захистити європейську промисловість за допомогою тарифів. Однак, від нововведення постраждають і європейські моделі, зібрані в Китаї. Серед них румунський Dacia Spring — найдешевший електроавтомобіль на ринку за ціною від 16 тис. 900 євро.