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Ракурс
ЕС резко повысил тарифы на электроавтомобили из Китая

ЕС резко повысил тарифы на электроавтомобили из Китая

29 окт 2024, 17:39
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Євросоюз запроваджує додаткові тарифи до 35,3% на електроавтомобілі з Китаю.


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Про це повідомляє інформаційне агентство AFP. Раніше канцлер Олаф Шольц висловлювався проти запровадження таких мит.

Німецькі виробники, такі як BMW, Mercedes і VW, також однозначно розкритикували таку ініціативу, оскільки компанії вважають каральні тарифи неправильним підходом, який не підвищить конкурентоспроможність європейської автомобільної промисловості.

Китай уже відреагував збільшенням тарифів на європейські спиртні напої до 39%. Це стало першим запобіжним пострілом, особливо щодо Франції.

Євросоюз хоче захистити європейську промисловість за допомогою тарифів. Однак, від нововведення постраждають і європейські моделі, зібрані в Китаї. Серед них румунський Dacia Spring — найдешевший електроавтомобіль на ринку за ціною від 16 тис. 900 євро.

Источник: Ракурс


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