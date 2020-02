Коронавирус в Китае: к борьбе с эпидемией привлекли интернет-бота с искусственным интеллектом

Искусственный интеллект помогает бороться с коронавирусом

https://racurs.ua/n133805-koronavirus-v-kitae-k-borbe-s-epidemiey-privlekli-internet-bota-s-iskusstvennym-intellektom.html

Ракурс

В Китае компания JD Digits, цифровое подразделение китайского технологического гиганта JD.com, недавно запустила интеллектуального бота, который может предоставлять пользователям онлайн-консультации.

После изучения знаний, связанных с коронавирусами, это бот на основе искусственного интеллекта может выполнять базовый анализ вопросов пользователей, предоставляя поддержку врачебной диагностике и лечению, сообщает China.org.cn.

Этот интеллектуальный робот доступен в ряде публичных групп и приложений в популярном в Китае интернет-мессенджере WeChat.

В Министерстве промышленности и информационных технологий Китая подчеркивают, что эффективное взаимодействие человека и компьютера может уменьшить нагрузку на больницы и сократить риски перекрестного заражения.

По состоянию на 9 февраля в целом 191 государственное медицинское учреждение по всей стране сделало доступной онлайн-диагностику, отмечают в ведомстве.

Филиалы ряда китайских интернет компаний, в частности Alibaba Group и Baidu, также открыли интеллектуальные сервисы, которые предоставляют ответы на связны с эпидемией.

Кроме того, компании Haodaifu, Chunyuyisheng и Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd., работающих в сфере онлайн-консультаций, собрали более 10 тыс. медицинских специалистов для предоставления бесплатных консультаций и постановки диагнозов пациентам.

Напомним, китайские ученые установили медицинские препараты, которые могут эффективно бороться с новым коронавирусом.