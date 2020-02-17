Засідання Кабінету міністрів, фото: прeс-служба КМУ

https://racurs.ua/ua/n133824-kabmin-opublikuvav-zvit-pro-svou-robu-za-2019-rik-infografika.html

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Уряд опублікував звіт про результати виконання за 2019 рік програми його діяльності, затвердженої Верховною Радою 4 жовтня 2019 року.

Документ опублікований на сайті Кабміну, ознайомитися з ним можна за посиланням.

У вступі до звіту стверджується, що уряд перебуває лише на початку наміченого шляху, спрямованого на «вирішення конкретних проблем громадян та створення умов для забезпечення позитивних зрушень у повсякденному житті українців», тому за багатьма напрямками лише закладена основа для подальших змін.

Проте і за цей короткий період роботи вдалося досягнути низки вагомих результатів, які вже зараз здатні суттєво покращити життя наших громадян, — стверджують в уряді.

У звіті наголошується, що економіка України в минулому році зростала високими темпами, які, зокрема, у ІІ і ІІІ кварталах були одними з найвищих у Європі — перевищували 4%.

Загалом, за оцінками Мінекономіки, рівень зростання ВВП за результатами 2019 року має скласти близько 3,3−3,5%.

Загалом звіт показує, що економіка України продовжує зростати з 2016 року, після значного падіння у 2014−2015 роках.

Також за минулий рік зросли доходи бюджету — склали 998,3 млрд грн. У 2018 році цей показник становив 928,1 млрд грн, у 2015 — 534,7 млрд грн.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков сьогодні під час засідання погоджувальної ради парламенту повідомив, коли Верховна Рада заслухає звіт прем'єр-міністра Олексія Гончарука.