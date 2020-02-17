Звіт уряду Гончарук передав в Раду: Разумков розповів, коли його заслухають / Фото: rada.gov.ua, С. Ковальчук

https://racurs.ua/ua/n133812-razumkov-povidomyv-koly-rada-zasluhaie-zvit-goncharuka-na-vymogu-zelenskogo.html

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Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради під час сьогоднішньої погоджувальної ради повідомив про надходження звіт уряду Олексія Гончарука, який після публікації скандальних аудіозаписів розмов прем'єра з представниками Національного банку вимагав оприлюднили президент Володимир Зеленський. Спікер парламенту зазначив, що найближчим часом звіт Кабміну з’явиться на сайті Ради.

Окрім цього, Разумков запропонував, щоб у середу, 19 лютого, нардепи розглянули урядовий звіт на профільних комітетах, а в п’ятницю заслухали прем'єра Гончарука та міністрів. Також окремо у Раді запропонували заслухати очільницю Міністерства охорони здоров’я України щодо ситуації, пов’язаної із коронавірусом.

Нагадаємо, що після оприлюднення записів Зеленський зажадав від правоохоронців впродовж двох тижнів встановити авторів прослуховування. Вчора генпрокурор Руслан Рябошапка заявив про те, що результатів розслідування немає і повідомив, що чи не кожний український олігарх має власну спецслужбу. Після оприлюднення записів Зеленський викликав Гончарука, який написав на його ім’я заяву про відставку. Президент не відправив прем'єра у відставку, але «нарізав» йому завдань.