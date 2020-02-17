Отчет правительства Гончарук передал в Раду: Разумков рассказал, когда его заслушают / / Фото: rada.gov.ua, С. Ковальчук

https://racurs.ua/n133812-razumkov-soobschil-kogda-rada-zaslushaet-otchet-goncharuka-po-trebovaniu-zelenskogo.html

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Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады, во время сегодняшнего согласительного совета сообщил о поступлении отчета правительства Алексея Гончарука, который после публикации скандальных аудиозаписей разговоров премьера с представителями Национального банка требовал обнародовать президент Владимир Зеленский. Спикер парламента отметил, что в ближайшее время отчет Кабмина появится на сайте Рады.

Кроме этого, Разумков предложил, чтобы в среду, 19 февраля, нардепы рассмотрели правительственный отчет на заседаниях профильных комитетов, а в пятницу заслушали премьера Гончарука и министров в сессионном зале. Также отдельно в Раде предложили заслушать главу Министерства здравоохранения Украины о ситуации, связанной с коронавирусом.

Напомним, что после обнародования записей Зеленский потребовал от правоохранителей в течение двух недель установить авторов прослушивания. Позже генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о том, что результатов расследования пока нет и сообщил, что едва ли не каждый украинский олигарх имеет собственную спецслужбу.

После обнародования записей Зеленский вызвал Гончарука, который написал на его имя заявление об отставке. Президент не отправил премьера в отставку, но «нарезал» ему новых задач.