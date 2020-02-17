Реформы Зеленского: Запад будет сокращать сотрудничество с Киевом, который дрейфует к России, фото — ОП

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Бывший внефракционный депутат Верховной Рады и председатель информационного отдела «Правого сектора» Борислав Береза ​​считает, что западные партнеры будут неуклонно сворачивать и сокращать сотрудничество с нынешней Украиной. Такие выводы он сделал по результатам конференции в Мюнхене.

И чтобы не говорили на Банковой, но будет именно так. Причина? «Наши аналитики и разведки утверждают, что через пару лет вы будете ближе к России, чем к Европе. Ваш курс меняется и вы возвращаетесь в российскую орбиту влияния. Это заметно», — процитировал Береза ​​в Фейсбук слова одного из своих собеседников.

Экс-нардеп и телеведущий утверждает, что Украине и дальше готовы помогать, а реформы готовы поддерживать. В то же время Береза ​​считает, что «за нас никто ничего делать не будет».

Если мы показываем безволие и пассивность в формировании внешней политики, если отказываемся от субъектности, не предлагаем свое видение и у нас отсутствует стратегия, то коллективный Запад готов и дальше говорить «Good, Voldemar!», но дальше слов поддержки не будет, — написал Береза.

Он считает, что Мюнхенская коференция показала, что с бумажки президент Зеленский «читает лучше, чем генерирует идеи в формате международной политики», а в окружении президента существует кризис идей, поскольку «шоу делать проще, чем страной управлять».

Береза ​​также напомнил, что у Зеленского скоро будет момент истины в отношениях с МВФ, а дальнейшее сотрудничество с этой и другими мировыми финансовыми структурами зависит от того, как пройдут эти переговоры. Темой переговоров будет не только земельная реформа и «ПриватБанк», но и судебная реформа и перезапуск Высшего совета правосудия.

Западу не нравится управляемость судов со стороны Банковой и он будет настаивать на проведении новой судебной реформы под собственным контролем.