Реформи Зеленського: Захід скорочуватиме співпрацю з Києвом, який дрейфуватиме до Росії, фото — ОП

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Колишній позафракційний депутат Верховної Ради і голова інформаційного відділу «Правого сектора» Борислав Береза вважає, що західні партнери будуть неухильно згортати і скорочувати співпрацю з нинішньою Україною. Такі висновки він зробив за результатами конференції у Мюнхені.

І щоб не розповідали на Банковій, але буде саме так. Причина? «Наші аналітики і розвідки стверджують, що через пару років ви будете ближче до Росії, ніж до Європи. Ваш курс змінюється і ви повертаєтеся в російську орбіту впливу. Це помітно», — процитував Береза у Фейсбук слова одного зі своїх співбесідників.

Екс-нардеп і телеведучий переконує, що Україні й далі готові допомагати, а реформи готові підтримувати. Водночас Береза вважає, що «за нас ніхто нічого робити не буде».

Якщо ми виявляємо безвольність і пасивність у формуванні зовнішньої політики, якщо відмовляємося від суб'єктності, не пропонуємо своє бачення і у нас відсутня стратегія, то колективний Захід готовий і далі говорити «Good, Voldemar!», але далі слів підтримки не буде, — написав Береза.

Він вважає, що Мюнхенська безпекова конференція показала, що з листка президент Зеленський «читає краще, ніж генерує ідеї в форматі міжнародної політики», а в оточенні президента існує криза ідей, оскільки «шоу робити простіше, ніж країною управляти».

Береза також нагадав, що в Зеленського скоро настане момент істини у стосунках із МВФ, а подальша співпраця з цією та іншими світовими фінансовими структурами залежить від того, як пройдуть ці переговори. Темою переговорів буде не тільки земельна реформа і «ПриватБанк», але й судова реформу і перезапуск Вищої ради правосуддя.

Заходу не подобається керованість судів із Банкової і він наполягатиме на проведенні нової судової реформи під власним контролем.