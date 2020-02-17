Мендель похизувалася успіхами Зеленського в Мюнхені. Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n133827-poroshenko-i-ne-mriyav-mendel-rozpovila-yak-zelenskyy-v-munheni-govoryv-pro-viynu-i-jartuvav.html

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Володимир Зеленський, президент України, під час Мюнхенської конференції з безпеки зміг не тільки розповісти про війну в Україні, а й пожартувати, й водночас виглядати гідно.

Такий допис опублікувала прес-секретар Зеленського Юлія Мендель. У ньому також сказано, що в Мюнхені президент України зміг показати, що володіє цим «непростим мистецтвом» об'єднання в собі перерахованих вмінь. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Окрім того, в пості Мендель йдеться, що Зеленський взяв участь в конференції в умовах, «про які його попереднику Петру Порошенко в попередні роки доводилося тільки мріяти». Водночас весь допис Мендель був написав російською мовою, а не державною українською. Як виявилося, це тому, що все її повідомлення було скопійовано з однієї зі статей іноземного видання про дебют Зеленського в Мюнхені.

На питання про те, чому пост написаний російською мовою, в коментарях Мендель відповіла, що вона «прес-секретар, а не автор статті». Також спікер Зеленського попросила своїх передплатників знайти цю ж статтю українською мовою, щоб вона могла її опублікувати.

Нагадаємо, на Мюнхенській конференції Зеленський заявив, що місцеві вибори в Україні мають відбутися восени на території окупованого Донбасу і Автономної Республіки Крим.