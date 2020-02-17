Мендель похвасталась успехами Зеленского в Мюнхене. Фото: Офис президента

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Владимир Зеленский, президент Украины, во время Мюнхенской конференции по безопасности сумел не только рассказать о войне в Украине, но и пошутить, и при этом выглядеть достойно.

Такой пост опубликовала пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. В нем также сказано, что в Мюнхене президент Украины сумел показать, что владеет этим «непростым искусством» объединения в себе перечисленных умений. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Кроме того, в посте Мендель говорится, что Зеленский принял участие в конференции в условиях, «о которых его предшественнику Петру Порошенко в предыдущие годы приходилось только мечтать». При этом весь пост Мендель был написал на русском языке, а не на государственном украинском. Как оказалось, это потому, что все ее сообщение было скопировано из одной из статей иностранного издания о дебюте Зеленского в Мюнхене.

На вопросы о том, почему пост написал на русском языке, в комментариях Мендель ответила, что она «пресс-секретарь, а не автор статьи». Также спикер Зеленского попросила своих подписчиков найти эту же статью на украинском языке, чтобы она могла ее опубликовать.

Напомним, на Мюнхенской конференции Зеленский заявил, что местные выборы в Украине должны состояться осенью на территории оккупированного Донбасса и Автономной Республики Крым.