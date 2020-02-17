Коронавирус на лайнере: что рассказали в МИД о заразившихся украинцах

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Ракурс

Коронавирус на лайнере Diamond Princess диагностировали у двух граждан Украины. По информации Посольства Украины в Японии на 14 февраля, новых случаев инфицирования коронавирусом среди граждан Украины не зафиксировано.

Посольство находится в тесном контакте с двумя украинцами, у которых ранее подтвердили наличие коронавируса. Их госпитализировали в больницы Токио, где они проходят лечение. Состояние их здоровья удовлетворительное. Также посольство контактирует со всеми службами Японии с целью защиты и соблюдения прав украинцев, — сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел в ответ на запрос «Ракурса».

Кроме этого, во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что украинцев в числе пассажиров лайнера не было, поскольку 23 граждан Украины, находящихся на борту Diamond Princess, являются членами экипажа судна. В МИД добавили, что диппредставительство поддерживает с ними постоянный контакт.

Дело находится на особом контроле МИД Украины и Посольства Украины в Японии, — резюмировали в дипведомстве.

Напомним, Украина планирует 19 февраля эвакуировать своих граждан из китайского города Ухань, которій является эпицентром вспышки коронавируса COVID-2019.