«Слуга народа» инициирует ужесточение ответственности за оскорбление военных из-за высказываний Бирюкова

Юрий Бирюков и Петр Порошенко. Фото: РИА Новости

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Бывший советник экс-президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков опубликовал в Facebook пост, в котором весьма гневно высказался относительно идеи президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании линии разграничения воинами Вооруженных сил Украины, представителями ОБСЕ и боевиками ОРДЛО.

Бирюков заявил, что данная идея фактически исключает из повестки дня вопрос разоружения сепаратистов. Кроме того, Бирюков добавил, что хочет пожелать каждому «ублюдку» из ВСУ, который на президентских выборах голосовал за Зеленского, вечно патрулировать линию разграничения совместно с сепаратистами.

Высказывания Бирюкова были резко восприняты пользователями, которые напомнили бывшему советнику Порошенко, что украинские воины на Донбассе защищают и его, независимо от того, за кого они голосовали на выборах.

Бирюков через время удалил скандальный пост и опубликовал новый, в котором извинился перед воинами ВСУ за нанесенные оскорбления. Экс-советник сослался на то, что якобы скандальный пост он публиковал на эмоциях и сам сразу почувствовал некий дискомфорт.

Высказывания Бирюкова не остались незамеченными партией «Слуга народа». Заместитель главы фракции Александр Корниенко заявил, что после президентских выборов прошел практически год, но в соцсетях до сих пор звучат различные призывы, оскорбления, в том числе и в отношении военнослужащих, со стороны близкого окружения бывшего главнокомандующего.

Депутаты из «Слуги народа» считают подобные оскорбления недопустимыми, поэтому предлагают в Верховной Раде отдельным пунктом рассмотреть вопрос ужесточения ответственности за оскорбления и клевету в отношении военнослужащих.