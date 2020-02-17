«Слуга народу» ініціює посилення відповідальності за образу військових через висловлювання Бірюкова

Юрій Бірюков та Петро Порошенко. Фото: РІА Новости

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Ракурс

Колишній радник екс-президента України Петра Порошенка Юрій Бірюков опублікував у Facebook пост, у якому досить гнівно висловився щодо ідеї президента України Володимира Зеленського про спільне патрулювання лінії розмежування воїнами Збройних сил України, представниками ОБСЄ та бойовиками ОРДЛО.

Бірюков заявив, що дана ідея фактично виключає з порядку денного питання роззброєння сепаратистів. Крім того, Бірюков додав, що хоче побажати кожному «ублюдку» з ВСУ, який на президентських виборах голосував за Зеленського, вічно патрулювати лінію розмежування спільно із сепаратистами.

Висловлювання Бірюкова були різко сприйняті користувачами, які нагадали колишньому раднику Порошенка, що українські воїни на Донбасі захищають і його, незалежно від того, за кого вони голосували на виборах.

Бірюков через час видалив скандальний пост і опублікував новий, у якому вибачився перед воїнами ВСУ за нанесені образи. Екс-радник послався на те, що нібито скандальний пост він публікував на емоціях і сам відразу відчув якийсь дискомфорт.

Висловлювання Бірюкова не залишилися непоміченими партією «Слуга народу». Заступник глави фракції Олександр Корнієнко заявив, що після президентських виборів пройшов майже рік, але у соцмережах досі звучать різні заклики та образи, в тому числі і щодо військовослужбовців, з боку близького оточення колишнього головнокомандувача.

Депутати «Слуги народу» вважають подібні образи неприпустимими, тому пропонують у Верховній Раді окремим пунктом розглянути питання посилення відповідальності за образи і наклеп у бік військовослужбовців.