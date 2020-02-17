Коронавірус на лайнері: що розповіло МЗС про інфікованих українців / Фото: wikimedia

https://racurs.ua/ua/n133826-koronavirus-na-layneri-mzs-povidomylo-pro-stan-zdorov-ya-infikovanyh-ukrayinciv-dokument.html

Ракурс

Коронавірус на лайнері Diamond Princess діагностували у двох громадян України. За інформацією Посольства України в Японії, станом на 14 лютого нових випадків інфікування коронавірусом серед громадян України не зафіксовано.

Посольство перебуває на контакті з двома українцями, у яких раніше було підтверджено наявність коронавірусу та госпіталізовано до лікарень у Токіо, де вони продовжують лікування. Стан їх здоров’я задовільний. Також посольство контактує з усіма службами Японії щодо захисту та дотримання прав українців, — повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ у відповідь на запит «Ракурсу».

Також у зовнішньополітичному відомстві нагадали, що українців серед пасажирів лайнеру немає, оскільки 23 громадянин України, які перебувають на борту Diamond Princess, є членами екіпажу судна. У МЗС додали, що диппредставництво підтримує з ними постійний контакт.

Справа перебуває на особливому контролі МЗС України та Посольстві України в Японії, — резюмували в дипвідомстві.

Нагадаємо, Україна планує 19 лютого евакуювати своїх громадян з китайського міста Ухань, котре є епіцентром спалаху коронавірусу COVID-2019.