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В Киеве пьяные дебоширы из Луганска угрожали расстрелом полицейским. Фото: Информатор

В Киеве пьяные дебоширы из Луганска угрожали расстрелом полицейским (ФОТО, ВИДЕО)

17 фев 2020, 17:28
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В Киеве двое мужчин, один из которых назвался «сепаратистом из Луганска», попытались устроить драку с полицейскими особого назначения, а также угрожали им расстрелом.

Полиция остановила автомобиль на улице Оноре де Бальзака. Во время проверки документов к полицейским подошли пьяные неизвестные, которые начали вести себя агрессивно — они блокировали проезжую часть, пытались спровоцировать драку, ругались и оскорбляли правоохранителей. Об этом пишет «Информатор».

Задержать дебоширов помогли активисты. После этого один из задержанных начал угрожать полицейским расстрелом. Мужчина заявил, что он сепаратист из Луганска и убивал людей. В этот момент второй задержанный, видимо, в знак поддержки поцеловал своего друга в щеку, говорится в сообщении.

В Киеве пьяные дебошири из Луганска угрожали расстрелом полицейским. Фото: Информатор

В Киеве пьяные дебошири из Луганска угрожали расстрелом полицейским. Фото: Информатор

Затем на месте инцидента появилась супруга одного из задержанных, которая также находилась в состоянии алкогольного опьянения и пыталась «защитить» своих знакомых.

В отношении пьяной компании полицейские составили административные протоколы.

Ранее в Киеве задержали боевика ДНР, который спровоцировал конфликт с полицейскими в одном из общественных заведений в Деснянском районе.


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