У Києві п'яні дебошири з Луганська погрожували розстрілом поліцейським. Фото: Інформатор

https://racurs.ua/ua/n133841-u-kyievi-p-yani-deboshyry-z-luganska-pogrojuvaly-rozstrilom-policeyskym-foto-video.html

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У Києві двоє чоловіків, один із яких назвався «сепаратистом із Луганська», спробували влаштувати бійку з поліцейськими особливого призначення, а також погрожували їм розстрілом.

Поліція зупинила автомобіль на вулиці Оноре де Бальзака. Під час перевірки документів до поліцейських підійшли п’яні невідомі, які почали поводитися агресивно — вони блокували проїжджу частину, намагалися спровокувати бійку, лаялися й ображали правоохоронців. Про це пише «Інформатор».

Затримати дебоширів допомогли активісти. Після цього один із затриманих почав погрожувати поліцейським розстрілом. Чоловік заявив, що він сепаратист із Луганська і вбивав людей. У цей момент другий затриманий, ймовірно, на знак підтримки поцілував свого друга в щоку, йдеться в повідомленні.

Потім на місці інциденту з’явилася дружина одного із затриманих, яка також перебувала в стані алкогольного сп’яніння і намагалася «захистити» своїх знайомих.

Стосовно п’яного товариства поліцейські склали адміністративні протоколи.

Раніше в Києві затримали бойовика ДНР, який спровокував конфлікт із поліцейськими в одному з громадських закладів у Деснянському районі.