Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Києві п'яні дебошири з Луганська погрожували розстрілом поліцейським. Фото: Інформатор

У Києві п’яні дебошири з Луганська погрожували розстрілом поліцейським (ФОТО, ВІДЕО)

17 лют 2020, 17:28
999

У Києві двоє чоловіків, один із яких назвався «сепаратистом із Луганська», спробували влаштувати бійку з поліцейськими особливого призначення, а також погрожували їм розстрілом.

Поліція зупинила автомобіль на вулиці Оноре де Бальзака. Під час перевірки документів до поліцейських підійшли п’яні невідомі, які почали поводитися агресивно — вони блокували проїжджу частину, намагалися спровокувати бійку, лаялися й ображали правоохоронців. Про це пише «Інформатор».

Затримати дебоширів допомогли активісти. Після цього один із затриманих почав погрожувати поліцейським розстрілом. Чоловік заявив, що він сепаратист із Луганська і вбивав людей. У цей момент другий затриманий, ймовірно, на знак підтримки поцілував свого друга в щоку, йдеться в повідомленні.

В Киеве пьяные дебошири из Луганска угрожали расстрелом полицейским. Фото: Информатор

В Киеве пьяные дебошири из Луганска угрожали расстрелом полицейским. Фото: Информатор

Потім на місці інциденту з’явилася дружина одного із затриманих, яка також перебувала в стані алкогольного сп’яніння і намагалася «захистити» своїх знайомих.

Стосовно п’яного товариства поліцейські склали адміністративні протоколи.

Раніше в Києві затримали бойовика ДНР, який спровокував конфлікт із поліцейськими в одному з громадських закладів у Деснянському районі.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини за темою

Показати більше