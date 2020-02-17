Звіт уряду: у Гончарука порахували, на скільки зросла зарплата українців / Фото: Кабмін

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У звіті уряду Олексія Гончарука йдеться про зростання заробітної плати українців у 2019 році.

Заробітна плата торік продовжувала зростати високими темпами. У 2019 році номінальна середньомісячна заробітна плата штатних працівників збільшилась на 18,4% до 10 497 грн, а реальна заробітна плата зросла на 9,8%, — вказано у звіті.

У Кабміні додали, що зростання середньомісячної зарплатні відбувалося під впливом високої конкуренції за кваліфіковану робочу силу з іноземними роботодавцями, а також в умовах підвищення рівня державних соціальних стандартів, зокрема мінімальної зарплати.

Окрім цього, уряд Гончарука похвалився зростанням на відсоток рівня зайнятості населення у віці 15−70 років (у січні-вересні 2019 року 58,3% проти 57,2% у відповідному періоді 2018 року). Водночас, у Кабміні визнали, що такі показники продовжують «пасти задніх» у порівнянні з аналогічними даними більшості країн Євросоюзу.

Раніше повідомлялося, що у звіті з виконання програми діяльності Кабміну згадується про зростання прожиткового мінімуму у 2019 році, а також про підвищення на 9,4% мінімальної пенсії.

Нагадаємо, що звіт уряду Олексія Гончарука вимагав оприлюднили Володимир Зеленський після публікації скандальних аудіозаписів розмов прем'єра з представниками Національного банку України щодо некомпетентності президента в царині економіки. Гончарук написав на ім’я глави держави заяву про відставку. Зеленський не відправив прем'єра у відставку, але «нарізав» йому завдань, а також зажадав від правоохоронців впродовж двох тижнів встановити авторів прослуховування.