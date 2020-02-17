Звіт уряду: зростанням пенсій похвалилися у Гончарука / Фото: Кабмін

https://racurs.ua/ua/n133835-zvit-uryadu-na-vymogu-zelenskogo-u-goncharuka-pokazaly-zrostannya-pensiy-infografika.html

Ракурс

Звіт уряду Олексія Гончарука, який у січні вимагав оприлюднити президент Володимир Зеленський, 17 лютого з’явився на сайті Кабміну. Зокрема, у звіті з виконання програми діяльності Кабміну згадується про зростання прожиткового мінімуму у 2019 році, а також про підвищення на 9,4% мінімальної пенсії.

Середній розмір пенсії станом на 1 січня 2020 року становив 3083 грн, що на 16,5% більше порівняно з 1 січня 2019 року (2646 грн), — сказано у звіті уряду.

Окрім цього, чиновники зазначили, що підвищення рівня доходів усіх верств населення, зростання показників економічного розвитку сприяло зниженню показників бідності.

Рівень бідності за абсолютним критерієм (доходи нижче фактичного прожиткового мінімуму) за даними першому півріччя 2019 року знизився на 6,2 відсоткового пункту і становив 25,5% проти 31,7% у першому півріччі 2018 року, — повідомили у Кабміні.

Також, як вказано у звіті, торік продовжував скорочуватися рівень безробіття населення у віці 15−70 років, який за підсумком січня-вересня 2019 року становив 8,1%, що є найнижчим показником за останні шість років.

Нагадаємо, що звіт уряду Олексія Гончарука вимагав оприлюднили Володимир Зеленський після публікації скандальних аудіозаписів розмов прем'єра з представниками Національного банку України щодо некомпетентності президента в царині економіки. Гончарук написав на ім’я глави держави заяву про відставку. Зеленський не відправив прем'єра у відставку, але «нарізав» йому завдань, а також зажадав від правоохоронців впродовж двох тижнів встановити авторів прослуховування.