Отчет правительства: рост пенсий зафиксировали у Гончарука / Фото: Кабмин

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Отчет правительства Алексея Гончарука, который в январе требовал обнародовать президент Владимир Зеленский, 17 февраля появился на сайте Кабмина. В частности, в отчете о выполнении программы деятельности Кабмина упоминается о росте прожиточного минимума в 2019 году, а также о повышении на 9,4% минимальной пенсии.

Средний размер пенсии по состоянию на 1 января 2020 года составил 3083 грн, что на 16,5% превышает показатель на 1 января 2019 года (2646 грн), — говорится в отчете правительства.

Кроме этого, чиновники отметили, что повышение уровня доходов всех слоев населения и рост показателей экономического развития способствовали снижению показателей бедности.

Уровень бедности по абсолютному критерию (доходы ниже фактического прожиточного минимума) по данным на первое полугодие 2019 года снизился на 6,2 процентного пункта и составил 25,5% против 31,7% в первом полугодии 2018 года, — сообщили в Кабмине.

Также, как указано в отчете, в прошлом году продолжал сокращаться уровень безработицы населения в возрасте 15−70 лет, который по итогам января-сентября 2019 года составил 8,1%, что является самым низким показателем за последние шесть лет.

Напомним, что отчет правительства Алексея Гончарука требовал обнародовали Владимир Зеленский после публикации скандальных аудиозаписей разговоров премьера с представителями Национального банка Украины, в котором упоминалось о некомпетентности президента в области экономики. Гончарук написал на имя главы государства заявление об отставке. Зеленский не отправил премьера в отставку, но «нарезал» ему задач, а также потребовал от правоохранителей в течение двух недель установить авторов «прослушки».