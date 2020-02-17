Зброя для ЗСУ: Заміна радіозв’язку на українській бронетехніці зменшила її вагу на 1,5 т, фото — "Армія-інформ"

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Ракурс

Українські військові продовжують переоснащення і модернізацію бойової техніки, яка виконує завдання в зоні ООС. Заміна обладнання, яке керує стрільбою та зв’язком, дозволила істотно зменшити вагу машин — до 1,2−1,5 т.

Така модернізація сприяє покращенню маневреності і швидкості техніки, повідомляє «Армія-інформ».

Бойова техніка переобладнується на Центральній артилерійській базі озброєння на Рівненщині. Торік тут вперше капітально відремонтували комплекс самохідної артилерії.

Менеджер цеху причіпної артилерії Вадим Кучарук розповів, що трансформування старої бази вага комплексу зменшується на 1,2−1,5 т. Після демонтажу застарілої апаратури (великогабаритних радіостанцій, обчислювальної апаратури, кабельних вводів, щитів) відбувається також економія місця в машині управління, суттєве підвищується прохідність. Машини можуть перевозити більше членів екіпажу та боєкомплекту.

Щоб досягнути стандартів НАТО, військові ремонтники повністю розібрали бойові машини і замінили всі технічні елементи — гумові вироби, двигуни, шасі, станції електроживлення. Було вилучено й старі засоби зв’язку і встановлено радіостанції типу «Аселсан», «Харріс» і «Моторола».

Нині тут обкатали одну переобладнану бойову машину і взялися за чотири комплекси бойових машин управління вогнем самохідної артилерії.

Після виконаних робіт машину очікує тест — 15-кілометровий марш по пересіченій місцевості. Торік на техніку встановлювали іноземні засоби зв’язку, то наразі це українська сучасна версія «Либідь». Параметри радіостанції дозволяють вести переговори в багатьох режимах, зокрема закритому, а інформація кодується автоматично.

Наприкінці 2019 року «Ракурс» повідомляв, що Міністерство оборони України здійснило закупівлю у США протитанкових комплексів Javelin. Це друга партія, яка надійде в Україну з США.