Оружие для ВСУ: Замена радиосвязи на украинской бронетехнике уменьшила ее вес на 1,5 т, фото — "Армия-информ"

https://racurs.ua/n133834-modernizaciya-radiosvyazi-na-ukrainskoy-bronetehnike-umenshila-ee-ves-na-1-5-t-foto.html

Ракурс

Украинские военные продолжают переоснащение и модернизацию боевой техники, которые выполняет задачи в зоне ООС. Замена оборудования, которое руководит стрельбой и связью, позволила существенно уменьшить вес машин — до 1,2−1,5 т.

Такая модернизация способствует улучшению маневренности и скорости техники, сообщает «Армия-информ».

Боевая техника переоборудуется на Центральной артиллерийской базе вооружения на Ровенщине. В прошлом году здесь впервые капитально отремонтировали комплекс самоходной артиллерии.

Менеджер цеха прицепной артиллерии Вадим Кучарук рассказал, что вследствие трансформации старой базы вес комплекса уменьшается на 1,2−1,5 т. После демонтажа устаревшей аппаратуры (крупногабаритных радиостанций, вычислительной аппаратуры, кабельных вводов, щитов) происходит также экономия места в машине управления, существенно повышается проходимость. Машины могут перевозить больше членов экипажа и боекомплекта.

Чтобы достичь стандартов НАТО, военные ремонтники полностью разобрали боевые машины и заменили все технические элементы — резиновые изделия, двигатели, шасси, станции электропитания. Были изъяты и старые средства связи, установлены радиостанции типа «Аселсан», «Харрис» и «Моторола».

Сейчас здесь обкатали одну переоборудованную боевую машину и взялись за четыре комплекса боевых машин управления огнем артиллерии.

После выполненных работ машину ожидает тест —15-километровий марш по пересеченной местности. В прошлом году на технику устанавливали иностранные средства связи, теперь это украинская современная версия «Лыбидь». Параметры радиостанции позволяют вести переговоры во многих режимах, в частности закрытом, а информация кодируется автоматически.

В конце 2019 года «Ракурс» сообщал, что Министерство обороны Украины осуществило закупку у США противотанковых комплексов Javelin. Это вторая партия, которая поступит в Украину с США.