Отчет правительства: у Гончарука посчитали, на сколько выросла зарплата украинцев

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В отчете правительства Алексея Гончарука упоминается о росте заработной платы украинцев в 2019 году.

Заработная плата в прошлом году продолжала расти быстрыми темпами. В 2019 году номинальная среднемесячная заработная плата штатных работников увеличилась на 18,4% до 10497 грн, а реальная заработная плата выросла на 9,8%, — говорится в отчете.

В Кабмине добавили, что рост среднемесячной зарплаты обусловлен влиянием высокой конкуренции за квалифицированную рабочую силу с иностранными работодателями, а также повышением уровня государственных социальных стандартов, в частности минимальной зарплаты.

Кроме этого, правительство Гончарука похвасталось ростом на процент уровня занятости населения в возрасте 15−70 лет (58,3% в январе-сентябре 2019 года против 57,2% в соответствующем периоде 2018 года). В то же время, в Кабмине признали, что такие показатели остаются в аутсайдерах по сравнению с аналогичными данными большинства стран Евросоюза.

Ранее сообщалось, что в отчете по выполнению программы деятельности Кабмина упоминается о росте прожиточного минимума в 2019 году, а также о повышении на 9,4% минимальной пенсии.

Напомним, что отчет правительства Алексея Гончарука требовал обнародовали Владимир Зеленский после публикации скандальных аудиозаписей разговоров премьера с представителями Национального банка Украины, в котором упоминалось о некомпетентности президента в области экономики. Гончарук написал на имя главы государства заявление об отставке. Зеленский не отправил премьера в отставку, но «нарезал» ему задач, а также потребовал от правоохранителей в течение двух недель установить авторов «прослушки».