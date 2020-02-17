Выплаты жертвам авиакатастрофы в Иране будут состоять из трех частей, фото — "Радио Свобода"

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Киев договариваться с Ираном относительно суммы компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе МАУ от имени всех пяти стран, граждане которых погибли в небе над Тегераном. Украинские семьи получат три вида выплат.

Такое заявление сегодня сделал министр иностранных дел Вадим Пристайко после закладки памятного камня на месте будущего мемориала памяти жертв рейса PS752 в аэропорту «Борисполь».

Пока родственники погибших в авиакатастрофе под Тегераном ничего не получили, хотя 17 февраля — это 40-й день с момента трагедии.

Самым сложным моментом в процессе выплат, по словам Пристайко, является поиск страховой компанией, которая помогает МАУ, всех родственников погибших.

Пристайко рассказал, что речь идет о трех типах выплат: помощь от правительства Украины, которую уже получили украинские семьи погибших во время авиакатастрофы; выплаты от страховщиков и компенсации от правительства Ирана. По его словам, Тегеран должен выплатить деньги и семьям погибших, и авиакомпании МАУ за уничтоженный самолет.

Киев также ожидает наказания виновников трагедии, причем речь идет не только о тех, кто нажал на кнопку, но и о командовании ПВО Ирана.

Самолет МАУ рейса PS752 сбила ПВО Ирана 8 января. Погибли 176 человек — граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании.

Тегеран только под давлением США, Канады и Великобритании признал ошибку своих военных. «Боинг» сбили двумя ракетами зенитно-ракетной системы «Тор-М1», которую Иран получил из России.

Ранее Иран предлагал компенсацию семьям жертв катастрофы — по 80 тыс. долл. Пристайко отметил, что выплаты должны быть более существенными. Канадские юристы подали иск против Ирана от имени жертв, требуя 1,1 млрд долл. компенсации.

У здания Посольства Исламской республики Иран в Украине сегодня активисты возложили цветы и зажгли свечи в память о погибших в авиакатастрофе самолета МАУ.

Ранее президент Владимир Зеленский обвинил официальный Тегеран в недостоверных заявлениях. Он заявил, что власти Ирана изначально знали о ракетной атаке. Об этом свидетельствует запись разговора между диспетчерской Тегерана и экипажем иранского самолета.