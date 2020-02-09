Катастрофа в Иране самолета МАУ. Фото: IRNA

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Катастрофа в Иране самолета «Международных авиалиний Украины» 8 января близ Тегерана произошла в момент напряжения отношений между США и Ираном: 3 января американцы ликвидировали в Багдаде командующего иранским спецподразделением «Кудс» Касема Сулеймани, в ответ в ночь на 8 января Иран запустил несколько баллистических ракет по военным объектам США в Ираке. Еще спустя несколько часов из международного аэропорта в Тегеране вылетел пассажирский самолет МАУ.

Крушение самолета в Иране — хронология событий

Согласно предварительно установленной хронологии полета самолета Boeing 737-800, в 6.12 по местному времени (7.42 по Киеву) он поднялся в небо и направился по своему стандартному маршруту — выполнял рейс PS752 Тегеран — Киев. Воздушное судно успело набрать высоту в 2,4 км до того, как в 6.15 исчезнуть с экранов вспомогательного радара, а в 6.18 — с главных радаров. В следующий момент камеры зафиксировали снижение самолета, после чего он разбился. Не исключено, что накануне столкновения с землей на борту авиалайнера мог произойти взрыв.

Все 176 пассажиров и члены экипажа погибли. Сначала иранская сторона утверждала, что катастрофа самолета произошла из-за технических проблем, однако после того, как США, Канада, Великобритания и Австралия заявили, что их разведки владеют данными о том, что лайнер был сбит, утром 11 января власти Ирана сделали официальное заявление: Тегеран признал, что пассажирский самолет был ошибочно сбит ПВО Корпуса стражей Исламской революции.

Впоследствии также стало известно, что в украинский Boeing попали двумя ракетами зенитно-ракетной системы «Тор-М1», которую Иран получил из России. Эксперты изъяли на месте катастрофы в Иране черные ящики самолета, при этом не имея спецоборудования для их декодирования. Иран до сих пор не спешит отдавать их Украине.

19 января в «Борисполе» украинцы попрощались с жертвами авиакатастрофы в Иране. Тела 11 граждан Украины в аэропорту встречало высшее руководство государства, родственники погибших и сотрудники МАУ. Расследование трагедии продолжается.

Анатомия лжи: как Иран скрывал факт того, что сбил украинский самолет

«Когда офицер Корпуса стражей Исламской революции заметил якобы неизвестный самолет близ международного аэропорта Тегерана, у него были секунды, чтобы решить, как реагировать. За четыре часа до этого Иран осуществил обстрел американской базы и теперь готовился к ответу США. Офицер пытался добраться до командного центра, чтобы получить разрешение на открытие огня, но не смог. Поэтому он выстрелил из зенитной ракеты. За считанные минуты высшие командиры армии Ирана поняли, что они сбили пассажирский лайнер. И тогда начали заметать следы», — пишет The New York Times.

Издание The Times со ссылкой на источники в иранской армии писало, что иранские чиновники опасались, что закрытие международного аэропорта в Тегеране спровоцирует массовую панику и что война с США неизбежна. Они также надеялись, что присутствие пассажирских самолетов послужит сдерживающим фактором для американцев, фактически превращая пассажирские самолеты в человеческий щит. В ночь на 8 января, после начала атаки Ирана на военные базы США, командование ПВО выдало предупреждение о том, что американские военные самолеты вылетели с базы в ОАЭ. Ответственный за катастрофу самолета в Иране офицер получил предупреждение, но не услышал более позднего сообщения о том, что информация о якобы выпущенных крылатых ракетах США была ошибочной.

Как пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники в Иране, в течение нескольких последующих дней военные отказывались сообщить президенту Хасану Рухани о том, что сбили самолет, а правительство Ирана публично все отрицало. Только тогда, когда у них не осталось выбора, они рассказали Рухани об авиакатастрофе в Иране. Президент выдвинул ультиматум: или обнародование официального заявления, или его отставка. И спустя 72 часа после крушения самолета верховный лидер Ирана приказал правительству признать роковую ошибку.

Также там заговорили о человеческой ошибке. Кроме того, в Иране утверждали, что лайнер пролетал в непосредственной близости от одного из важных военных объектов. А глава МИД Мохаммад Джавад Зариф в твиттере, признавая вину Тегерана, заявил, что причиной катастрофы самолета в Иране стала «человеческая ошибка, допущенная в кризисный период из-за авантюризма США».

«Виновные будут привлечены к ответственности», — пообещал тогда президент Ирана Рухани.

Также в Иране решили сформировать специальный «открытый» суд с участием верховного судьи и десятков экспертов для решения дела об авиакатастрофе самолета МАУ под Тегераном.

Давление на журналистов в Иране из-за катастрофы самолета

Несмотря на официальные благие намерения Ирана, в феврале правозащитная организация «Репортеры без границ» заявила о давлении на местных журналистов, которые следят за расследованием катастрофы самолета. В частности, сообщается, что власти угрожают журналистам, проводят обыски, допросы, заставляют их закрыть свои аккаунты в соцсетях. После признания иранскими властями того факта, что украинский самолет был сбит ракетой, 80 журналистов опубликовали совместное заявление, выразив сожаление по поводу того, что они помогли государству распространять ложь.

Затем по меньшей мере 21 иранский журналист был вызван на допрос представителями разведки Корпуса стражей Исламской революции или Министерства разведки. У многих представителей медиа обыскали дома, офисы и забрали компьютеры, мобильные телефоны и рукописи.

Расследование авиакатастрофы в Иране: что говорит Тегеран

1 февраля государственное СМИ Ирана написало, что Тегеран и Киев вместе расшифруют данные с бортовых самописцев сбитого самолета МАУ. Также в Иране заявили, что комитет по расследованию катастрофы боинга изучает различные аспекты инцидента.

4 февраля стало известно, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф узнал истинную причину катастрофы украинского самолета только накануне заявления генштаба Вооруженных сил Ирана. Однако президент Украины Владимир Зеленский обвинил официальный Тегеран в недостоверных заявлениях, поскольку выяснилось, что власти Ирана изначально знали о ракетной атаке. Об этом свидетельствует запись разговора между авиадиспетчером аэропорта в Тегеране и экипажем одного из самолетов, который пролетал рядом. В ответ глава отдела расследований Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил, что обнародование этих аудиозаписей негативно повлияет на сотрудничество с украинской стороной в части расследования катастрофы. Резайефар заявил, что Тегеран отказывается в дальнейшем передавать материалы Киеву.

7 февраля посол Ирана в Украине Манучехр Моради сообщил, что черные ящики рейса PS752 передадут в Киев, если их не смогут расшифровать в Тегеране.

В то же время семьи погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Иране получали предложения от Тегерана о компенсации в 80 тыс. долл.

Расследование катастрофы самолета в Иране: что говорит Украина

Несмотря на недавние заявления Ирана о сотрудничестве в проведении расследования катастрофы самолета МАУ, генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что Тегеран не поддерживает контакт с украинской стороной.

«До сих пор такого контакта с иранской стороной нет, и мы не понимаем, почему. Мы несколько раз контактировали с офисом на уровне телефонных разговоров. Через дипломатические учреждения контакт есть, но ответы на запросы мы не получили... Может, что-то скрывают, может, есть какие-то другие причины», — сказал 5 февраля Рябошапка в комментарии журналистам после заседания комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Украина подготовила и направила иранской стороне проект соглашения о создании следственной группы с другими странами, граждане которых погибли в авиакатастрофе. Однако, по мнению генпрокурора, шансы на работу этой группы «не очень велики».