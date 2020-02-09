Катастрофа в Ірані літака МАУ. Фото: IRNA

https://racurs.ua/ua/2547-katastrofa-v-irani-yak-tryvaie-rozsliduvannya-za-misyac-pislya-tragediyi-z-litakom-mau.html

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Катастрофа в Ірані літака «Міжнародних авіаліній України» 8 січня поблизу Тегерана сталася в момент напруження відносин між США та Іраном: 3 січня американці ліквідували у Багдаді командувача іранським спецпідрозділом «Кудс» Касема Сулеймані, у відповідь в ніч на 8 січня Іран запустив кілька балістичних ракет по військових об’єктах США в Іраку. Ще за кілька годин з міжнародного аеропорту у Тегерані вилетів пасажирський літак МАУ.

Катастрофа літака в Ірані — хронологія подій

Згідно з попередньо встановленою хронологією польоту літака Boeing 737-800, о 6.12 за місцевим часом (7.42 за Києвом) він піднявся у небо і попрямував за своїм стандартним маршрутом — виконував рейс PS752 Тегеран — Київ. Повітряне судно встигло набрати висоту у 2,4 км до того, як о 6.15 зникнути з екранів допоміжного радара, а о 6.18 — з головних радарів. Наступної хвилини камери зафіксували зниження літака, після чого він розбився. Не виключено, що напередодні зіткнення із землею на борту авіалайнера міг статися вибух.

Усі 176 пасажирів та члени екіпажу загинули. Спочатку іранська сторона стверджувала, що катастрофа літака сталася через технічні проблеми, однак після того, як США, Канада, Велика Британія та Австралія заявили, що їхні розвідки володіють даними про збиття лайнера, зранку 11 січня влада Ірану зробила офіційну заяву: Тегеран визнав, що пасажирський літак був помилково збитий ППО Корпусу вартових Ісламської революції.

Згодом також стало відомо, що в український Boeing поцілили двома ракетами зенітно-ракетної системи «Тор-М1», яку Іран отримав з Росії. Експерти вилучили на місці катастрофи в Ірані чорні скриньки літака, водночас не маючи спецобладнання для їх декодування. Іран й досі не поспішає віддавати їх Україні.

19 січня у «Борисполі» українці попрощалися з жертвами авіакатастрофи в Ірані. Тіла 11 громадян України в аеропорту зустрічало вище керівництво держави, родичі загиблих та співробітники МАУ. Розслідування трагедії триває.

Анатомія брехні: як Іран приховував збиття українського літака

«Коли офіцер Корпусу вартових Ісламської революції помітив нібито невідомий літак поблизу міжнародного аеропорту Тегерана, у нього були секунди, щоб вирішити, як реагувати. За чотири години до цього Іран здійснив обстріл американської бази і тепер готувався до відповіді США. Офіцер намагався дістатися командного центру, щоб отримати дозвіл на відкриття вогню, але не зміг. Тому він вистрілив із зенітної ракети. За лічені хвилини вищі командири армії Ірану зрозуміли, що вони збили пасажирський лайнер. І тоді почали замітати сліди», — пише The New York Times.

Видання The Times з посиланням на джерела в іранській армії писало, що іранські чиновники побоювалися, що закриття міжнародного аеропорту в Тегерані спровокує масову паніку та що війна з США неминуча. Вони також сподівалися, що присутність пасажирських літаків слугуватиме стримуючим фактором для американців, фактично перетворюючи пасажирські літаки на людський щит. У ніч на 8 січня, після початку атаки Ірану на військові бази США, командування ППО видало попередження про те, що американські військові літаки вилетіли з бази в ОАЕ. Відповідальний за катастрофу літака в Ірані офіцер отримав попередження, але не почув більш пізнього повідомлення про те, що інформація щодо нібито випущених крилатих ракет США була помилковою.

Як пише The New York Times з посиланням на власні джерела в Ірані, впродовж кількох наступних днів військові відмовлялися повідомити президенту Хасану Рухані про збиття літака, а уряд Ірану публічно все заперечував. Тільки тоді, коли у них не лишилося вибору, вони розповіли Рухані про авіакатастрофу в Ірані. Президент висунув ультиматум: або оприлюднення офіційної заяви, або його відставка. І за 72 години після збиття літака верховний лідер Ірану наказав уряду визнати фатальну помилку.

Також там заговорили про людську помилку. Окрім цього, в Ірані стверджували, що лайнер пролітав у безпосередній близькості від одного з важливих військових об’єктів. А глава МЗС Мохаммад Джавад Заріф у твіттері, визнаючи провину Тегерана, заявив, що причиною катастрофи літака в Ірані стала «людська помилка, допущена у кризовий період через авантюризм США».

«Винні будуть притягнуті до відповідальності», — пообіцяв тоді президент Ірану Рухані.

Також в Ірані вирішили сформувати спеціальний «відкритий» суд за участю верховного судді і десятків експертів для вирішення справи щодо авіакатастрофи літака МАУ під Тегераном.

Тиск на журналістів в Ірані через катастрофу літака

Попри офіційні благі наміри Ірану, в лютому правозахисна організація «Репортери без кордонів» заявила про тиск на місцевих журналістів, які стежать за розслідуванням катастрофи літака. Зокрема, повідомляється, що влада погрожує журналістам, проводить обшуки, допити, примушує їх закрити свої акаунти в соцмережах. Після визнання іранською владою збиття українського літака ракетою 80 журналістів опублікували спільну заяву, висловивши жаль з приводу того, що вони допомогли державі поширювати брехню.

Потім щонайменше 21 іранський журналіст був викликаний на допит представниками розвідки Корпусу вартових Ісламської революції або Міністерства розвідки. У багатьох представників медіа обшукали будинки, офіси та забрали комп’ютери, мобільні телефони і рукописи.

Розслідування авіакатастрофи в Ірані: що каже Тегеран

1 лютого державне ЗМІ Ірану написало, що Тегеран та Київ разом розшифрують дані з бортових самописців збитого літака МАУ. Також в Ірані заявили, що комітет з розслідування катастрофи боїнга вивчає різні аспекти інциденту.

4 лютого стало відомо, що глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф дізнався про справжню причину катастрофи українського літака лише напередодні заяви генштабу Збройних сил Ірану. Однак президент України Володимир Зеленський звинуватив офіційний Тегеран у недостовірних заявах, оскільки з’ясувалося, що влада Ірану від початку знала про ракетну атаку. Про це свідчить запис розмови між авіадиспетчером аеропорту в Тегерані та екіпажем одного з літаків, який пролітав поруч. У відповідь глава відділу розслідувань Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайефар заявив, що оприлюднення цих аудіозаписів негативно вплине на співпрацю з українською стороною щодо розслідування катастрофи. Резайефар заявив, що Тегеран відмовляється надалі передавати матеріали Києву.

7 лютого посол Ірану в Україні Манучехр Мораді повідомив, що чорні скриньки рейсу PS752 передадуть до Києва, якщо їх не зможуть розшифрувати в Тегерані.

Водночас родини загиблих в авіакатастрофі українського літака в Ірані отримували пропозиції від Тегерана щодо компенсації у 80 тис. дол.

Розслідування катастрофи літака в Ірані: що каже Україна

Попри нещодавні заяви Ірану щодо співпраці у проведенні розслідування катастрофи літака МАУ, генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що Тегеран не підтримує контакт з українською стороною.

«Досі такого контакту з іранською стороною немає, і ми не розуміємо, чому. Ми декілька разів контактували з офісом на рівні телефонних розмов. Через дипломатичні установи контакт є, але відповіді на запити ми не отримали... Може, щось приховують, може, є якісь інші причини», — сказав 5 лютого Рябошапка у коментарі журналістам після засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Україна підготувала та надіслала іранській стороні проект угоди щодо створення слідчої групи з іншими країнами, громадяни яких загинули в авіакатастрофі. Однак, на думку генпрокурора, шанси на роботу цієї групи «не дуже великі».