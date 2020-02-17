Виплати жертвам авіакатастрофи в Ірані складатимуться із трьох частин, фото — "Радіо Свобода"

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Київ домовлятиметься з Іраном щодо суми компенсацій родинам загиблих в авіакатастрофі МАУ від імені всіх п’яти країн, громадяни яких загинули у небі над Тегераном. Українські родини отримають три види виплат.

Таку заяву сьогодні зробив міністр закордонних справ Вадим Пристайко після закладення пам’ятного каменя на місці майбутнього меморіалу пам’яті жертв рейсу PS752 в аеропорту «Бориспіль».

Наразі родичі загиблих в авіакатастрофі під Тегераном нічого не отримали, хоча 17 лютого — це 40-й день з моменту трагедії.

Найскладнішим моментом в процесі виплат, за словами Пристайка, є пошук страховою компанією, яка допомагає МАУ, всіх родичів загиблих.

Пристайко розповів, що йдеться про три типи виплат: допомога від уряду України, яку вже отримали українські родини загиблих під час авіакатастрофи; виплати від страховиків і компенсації від уряду Ірану. За його словами, Тегеран мусить виплатити гроші і родинам загиблих, і авіакомпанії МАУ за знищений літак.

Крім того, Київ очікує на покарання винуватців трагедії, причому йдеться не тільки про тих, хто натиснув на кнопку, але й командування ППО Ірану.

Літак МАУ рейсу PS752 збила ППО Ірану 8 січня. Загинули 176 осіб — громадяни України, Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Тегеран тільки під тиском США, Канади і Великої Британії визнав помилку своїх військових. «Боїнг» збили двома ракетами зенітно-ракетної системи «Тор-М1», яку Іран отримав із Росії.

Раніше Іран пропонував компенсацію сім’ям жертв катастрофи — по 80 тис. дол. Пристайко відзначив, що виплати мусять бути більшими. Канадські юристи подали позов проти Ірану від імені жертв збиття українського літака над Тегераном, вимагаючи 1,1 млрд дол. компенсації.

Біля будівлі Посольства Ісламської республіки Іран в Україні сьогодні активісти поклали квіти та запалили свічки у пам’ять про загиблих в авіакатастрофі літака МАУ.

Раніше президент Володимир Зеленський звинуватив офіційний Тегеран в недостовірних заявах. Він заявив, що влада Ірану з самого початку знала про ракетну атаку. Про це свідчить запис розмови між диспетчерською Тегерана та екіпажем іранського літака.