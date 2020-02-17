Катастрофа MH17: ЗМІ повідомили про відсторонення українських прокурорів

Катастрофа MH17. Фото: Слово і Діло

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Катастрофа літака рейсу MH17 Малайзійських авіаліній, яка сталася в небі над Донбасом у липні 2014 року, розслідується Спільної слідчою групою (ССГ), в яку входили також і представники української генпрокуратури.

З боку України до ССГ входили прокурори Олеся Скрипник та Олег Пересада. Однак, за інформацією журналістів, українські прокурори були відсторонені від розслідування авіакатастрофи у зв’язку з реформою генпрокуратури, пише нідерландська газета NRC Next.

Видання повідомляє, що в останні місяці в ССГ не було жодного представника України. Крім того, також були звільнені ще чотири прокурора, які входили до української групи розслідування катастрофи літака.

Газета стверджує, що відсторонення українських прокурорів не вплине на судовий процес, так як українська сторона завершила розслідування ще влітку минулого року. Однак, такі ротації можуть уповільнити процес розслідування щодо інших підозрюваних.

Офіс генпрокурора відреагував на появу в ЗМІ подібної інформації і повідомив, що на сьогоднішній день у роботі міжнародної слідчої групи приймають участь чотири українських прокурора.

На національному рівні розслідуванням даного кримінального провадження зайняті дев’ять співробітників департаменту нагляду у кримінальних виробництвах щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту.