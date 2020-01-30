Катастрофа MH17: ЄСПЛ дозволив екстрадувати «коменданта Сніжного» Цемаха до Нідерландів

Володимир Цемах, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/ua/n132894-katastrofa-mh17-iespl-dozvolyv-ekstraduvaty-komendanta-snijnogo-cemaha-do-niderlandiv.html

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Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) дозволив екстрадувати до Нідерландів Володимира Цемаха, котрий був так званим «комендантом» захопленого російськими бойовиками міста Сніжне Донецької області під час катастрофи на Донбасі малазійського «Боїнга» рейсу MH17.

Захист Цемаха намагався домогтися для нього від ЄСПЛ заборони на екстрадицію до Нідерландів, посилаючись на норми Європейської конвенції з прав людини. Про це повідомляє агентство ТАСС з посиланням на адвоката Цемаха.

Зазначається, що відповідне рішення ЄСПЛ ухвалив ще наприкінці 2019 року.

Цемаха українські спецслужби затримали в червні 2019 року на тимчасово непідконтрольній території Донбасу. Після цього його утримували в СІЗО у Києві, а 7 вересня він був переданий Росії в межах обміну полоненими.

11 вересня Нідерланди перекваліфікували Цемаха, який до цього був свідком у справі про катастрофу MH17, на підозрюваного. Прокуратура Нідерландів вимагає його негайного арешту.

«Боїнг-777», який летів з Нідерландів до Малайзії, був збитий в небі над Донбасом 17 липня 2014 року ракетою, запущеною з контрольованої бойовиками території. В результаті загинули усі 298 людей, які перебували на борту літака.

Нагадаємо, в середині вересня 2019 року донька Цемаха заявила, що він повернувся в окуповане місто Сніжне Донецької області.